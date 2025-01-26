Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф ответил, нужно ли включить в программу обучения пилотов участие в виртуальных гонках

Вольф ответил, нужно ли включить в программу обучения пилотов участие в виртуальных гонках
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о том, является ли обязательной формой обучения для пилотов участие в виртуальных гонках, приведя в пример своего сына.

«Моему сыну семь лет. У него дома есть симулятор гонок для картинга. Он соревнуется с другими игроками онлайн. В Италии есть четыре подходящие трассы для картинга. Мой сын никогда не ездил ни на одной из них. Однако был знаком с ними благодаря симулятору.

Затем мы отправились на одну из этих трасс для участия в гонке. Мой сын сразу же стал самым быстрым на трассе и сказал мне: «Я знаю эту трассу». Я ответил: «Да, но только на симуляторе». Он повторил: «Говорю тебе, уже был здесь раньше». Какой вывод мы можем сделать из этого? Молодые люди больше не делают различий между реальностью и виртуальным миром.

Графика стала настолько качественной, а мышление молодых людей изменилось. Мой сын иногда проводит 20 пятиминутных гонок на картинге подряд. От старта и до аварии — они испытали всё. Обычно этот вид обучения рекомендуется каждому пилоту. Тем, кто постарше, вероятно, будет немного сложнее адаптироваться к этому. И, возможно, не всем это подойдёт так, как Ферстаппену», — приводит слова Вольфа портал Racingnews365.

Материалы по теме
Тото Вольф — о шансах «Мерседеса» в 2026 году: на одном двигателе далеко не уедешь
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android