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Джереми Кларксон усомнился в стремлении Льюиса Хэмилтона выиграть рекордный восьмой титул

Джереми Кларксон усомнился в стремлении Льюиса Хэмилтона выиграть рекордный восьмой титул
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64-летний английский популярный телеведущий и журналист, который известен по программам Top Gear и The Grand Tour, Джереми Кларксон усомнился в стремлении семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона выиграть рекордный восьмой титул вместе с «Феррари».

«Можно утверждать, что Льюис Хэмилтон хочет побить рекорд и стать восьмикратным чемпионом мира, прежде чем уйти на пенсию, и перешёл в «Феррари», потому что он считает, что в этом году у них будет самая быстрая машина. Возможно, он прав. Первые слухи говорят о том, что машина действительно очень быстрая.

Однако, если он так жаждет восьмого титула чемпиона мира, можно предположить, что он в первый же день приехал на завод, желая узнать секреты автомобиля и узнать, как можно извлечь максимум из его обширного арсенала гоночных уловок. Но вместо этого он приехал на внедорожнике в костюме и галстуке и позировал для фотографий.

Затем состоялась экскурсия по штаб-квартире команды, где он получил массу льстивых речей и аплодисменты от инженеров. А затем в конце концов он отправился на трассу на болиде «Феррари», которому было три года.

Мне сказали, что его новый дом находится далеко не рядом со штаб-квартирой команды. Он в Милане, и он даже не ездит на работу на дорожной машине «Феррари», предпочитая вместо этого использовать вертолёт. Это заставило меня задуматься. Кем теперь является Льюис? Гонщиком? Или суперзвездой?» — приводит слова Кларксона Sportbible.

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