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Ньюи: если бы год назад мне сказали, что я покину «Ред Булл», то назвал бы это безумием

Ньюи: если бы год назад мне сказали, что я покину «Ред Булл», то назвал бы это безумием
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Известный конструктор Эдриан Ньюи, являющийся также акционером «Астон Мартин», рассказал, почему решил покинуть австрийский гоночный коллектив «Ред Булл».

«Если бы 12 месяцев назад кто-нибудь сказал мне, будто я покину «Ред Булл» и начну всё сначала [в другой команде], то ответил бы: «Нет, это безумие». Однако по разным причинам я чувствовал, что оставаться в «Ред Булл» дальше было бы нечестно по отношению к самому себе.

После тщательных размышлений пришёл к выводу, что для меня будет лучше быть честным с самим собой и уйти. Обсудив с женой вероятные варианты будущего, я понял, что мне не нужно беспокоиться о деньгах, поэтому мог бы просто уйти на пенсию и сидеть на пляже.

Тем не менее, поразмыслив, я решил, что хочу продолжать работать в Формуле-1. Мне нравится то, что делаю, и в противном случае мне было бы скучно», — приводит слова Ньюи портал GPblog.

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