Ньюи: если бы год назад мне сказали, что я покину «Ред Булл», то назвал бы это безумием

Известный конструктор Эдриан Ньюи, являющийся также акционером «Астон Мартин», рассказал, почему решил покинуть австрийский гоночный коллектив «Ред Булл».
«Если бы 12 месяцев назад кто-нибудь сказал мне, будто я покину «Ред Булл» и начну всё сначала [в другой команде], то ответил бы: «Нет, это безумие». Однако по разным причинам я чувствовал, что оставаться в «Ред Булл» дальше было бы нечестно по отношению к самому себе.
После тщательных размышлений пришёл к выводу, что для меня будет лучше быть честным с самим собой и уйти. Обсудив с женой вероятные варианты будущего, я понял, что мне не нужно беспокоиться о деньгах, поэтому мог бы просто уйти на пенсию и сидеть на пляже.
Тем не менее, поразмыслив, я решил, что хочу продолжать работать в Формуле-1. Мне нравится то, что делаю, и в противном случае мне было бы скучно», — приводит слова Ньюи портал GPblog.