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В Германии отказываются от машин Tesla из-за Илона Маска

В Германии отказываются от машин Tesla из-за Илона Маска
Выступление Маска на мероприятии «АдГ»
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Целый ряд немецких компаний отказывается от использования электромобилей марки Tesla на фоне поддержки, которую Илон Маск выразил партии «Альтернатива для Германии», сообщает издание Tagesschau. Кроме того, целый ряд автомобильных компаний отказался размещать рекламу на платформе X, принадлежащей Маску.

«С нашей точки зрения, он пересёк границу, вмешавшись неприемлемым образом во внутреннюю политику Европы и Германии», — приводит Tagesschau слова Мануэля Циммерманна из энергетической компании Bodanova, которая вывела из автопарка машины Tesla.

Также издание уточняет, что от электромобилей Tesla отказались строительная компания Verbrockhaus, сеть аптек Rossmann и разработчик программного обеспечения SAP, а компания по аренде автомобилей Sixt сократила долю Tesla в своём автопарке, хотя официально мотивом к такому решению послужили соображения экономического характера.

Также известно, что от продвижения своих продуктов на платформе X отказались BMW и Mercedes-Benz.

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