Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: знал, что подписание контракта с «Феррари» станет правильным шагом для меня

Хэмилтон: знал, что подписание контракта с «Феррари» станет правильным шагом для меня
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поделился мнением насчёт перехода в итальянский гоночный коллектив.

«В конечном счёте каждая новая возможность — это абсолютный прыжок веры. Никто из нас не может предсказать будущее, поэтому смена деятельности или в моём случае команды всегда сопряжена с определённым риском.

Назовите это инстинктом или внутренним чувством, но я знал, что подписание контракта с «Феррари» станет для меня правильным шагом. Я смотрю на каждый сезон Формулы-1 как на новую главу. Даже в те годы, когда выигрывал гонки, трофеи и чемпионаты, знал, что на предстоящий сезон ничего не гарантировано.

Этот настрой и постоянное достижение прогресса, независимо от того, насколько он велик или мал, — вот что подтолкнуло меня достичь большего, чем я когда-либо считал возможным», — приводит слова Хэмилтона портал Grandprix247.

Материалы по теме
Хэмилтон дебютировал за рулём «Феррари» и показал новый шлем. Как это было
Live
Хэмилтон дебютировал за рулём «Феррари» и показал новый шлем. Как это было
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android