Хэмилтон: знал, что подписание контракта с «Феррари» станет правильным шагом для меня

Пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поделился мнением насчёт перехода в итальянский гоночный коллектив.

«В конечном счёте каждая новая возможность — это абсолютный прыжок веры. Никто из нас не может предсказать будущее, поэтому смена деятельности или в моём случае команды всегда сопряжена с определённым риском.

Назовите это инстинктом или внутренним чувством, но я знал, что подписание контракта с «Феррари» станет для меня правильным шагом. Я смотрю на каждый сезон Формулы-1 как на новую главу. Даже в те годы, когда выигрывал гонки, трофеи и чемпионаты, знал, что на предстоящий сезон ничего не гарантировано.

Этот настрой и постоянное достижение прогресса, независимо от того, насколько он велик или мал, — вот что подтолкнуло меня достичь большего, чем я когда-либо считал возможным», — приводит слова Хэмилтона портал Grandprix247.