Себастьен Ожье: не знаю, будет ли это моё последнее ралли в Монте-Карло

Легендарный французский ралли-гонщик Себастьен Ожье дал комментарий после своей победы на первом этапе чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2025 и ответил на вопрос касаемо возможного завершения карьеры.

«Очень рад своей победе. Но я не знаю, будет ли это моё последнее ралли в Монте-Карло.

Я просто хочу насладиться этим моментом и этой невероятной серией. Я, конечно, ещё поучаствую в ралли в этом сезоне в WRC, но не знаю, как всё будет в следующем году.

Я не хочу строить никаких дальновидных планов, и, конечно, если смогу остаться на том же уровне, то будет стыдно останавливаться. С другой стороны, я всё ближе к концу карьеры, чем к её началу», — приводит слова Ожье Autosport.