Гюнтер Штайнер назвал главную задачу, которая стоит перед «Ред Булл» в сезоне-2025

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал главную задачу, которая стоит перед австрийским гоночным коллективом «Ред Булл» в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Найти свой путь. В прошлом году они сбились с пути. Это было не так очевидно, поскольку Ферстаппен выручил их, победив на Гран-при Бразилии и став чемпионом Ф-1. Они были не так хороши. Хотя, с другой стороны, «Макларен» были лучше, чем казались. Они не использовали свои возможности по максимуму в то время, как «Ред Булл» с Максом выжали даже больше», — приводит слова Штайнера портал GPblog.

Ранее Штайнер назвал команду Ф-1, у которой есть наибольшие шансы подписать Макса Ферстаппена.