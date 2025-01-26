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Франческо Баньяя назвал главного конкурента в чемпионской гонке сезона-2025

Франческо Баньяя назвал главного конкурента в чемпионской гонке сезона-2025
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Известный гонщик команды «Дукати» Франческо Баньяя считает, что его 31-летний товарищ по команде, шестикратный чемпион мира в классе MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019) Марк Маркес станет серьёзным претендентом в борьбе за титул в 2025 году.

«Трудно предсказать, кто будет главным претендентом в каждом сезоне, здесь сложно выбрать кого-то одного. Но если говорить о репутации мотоцикла, то, судя по тому, что мы видели в прошлом году, я думаю, что Марк будет одним из самых сложных соперников, он будет главным претендентом. Возможно, будет кто-то ещё. Но главные двое кандидатов на чемпионство, думаю, это мы», — приводит слова Баньяи Autosport.

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