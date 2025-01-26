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Гюнтер Штайнер недоумевает, почему «Ред Булл» не взял Цуноду после ухода Переса

Гюнтер Штайнер недоумевает, почему «Ред Булл» не взял Цуноду после ухода Переса
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отреагировал на то, что «Ред Булл» не стал подписывать контракт с пилотом Юки Цунодой после того, как из коллектива ушёл гонщик Серхио Перес.

«Юки следовало дать шанс. Не говорю, что он заслужил, поскольку никогда ничего нельзя просто заслужить. Однако было бы лучше, если бы он сел в болид «Ред Булл» на год, после чего можно было бы делать выводы. В худшем случае Цунода покинул бы команду. А теперь Юки просто застрял в «Рейсинг Буллз» ещё на год, это тоже не мотивирует. Он делает больше того же самого, но ему не дают возможности сделать следующий шаг. Так зачем Юки удерживают? Я не знаю», — приводит слова Штайнера портал GPblog.

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