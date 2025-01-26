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Валттери Боттас: у меня определённо есть ещё несколько лет впереди для участия в гонках

Валттери Боттас: у меня определённо есть ещё несколько лет впереди для участия в гонках
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Бывший гонщик Формулы-1 финн Валттери Боттас не исключает, что в скором будущем вновь будет участвовать в чемпионатах по автогонкам.

«Терял ли я когда-либо мотивацию? Нет, никогда. Думаю, что моё отношение к спорту или к тому, как я его вижу, изменилось. Определённо больше не воспринимаю некоторые вещи слишком серьёзно, как раньше. Но чувство гонки и пилотирования на лучших машинах против лучших гонщиков никогда не исчезало и никогда не исчезнет. Мне сейчас 35 лет, так что у меня, без сомнения, ещё есть несколько лет впереди [для участия в гонках]», — приводит слова Боттаса портал Racingnews365.

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