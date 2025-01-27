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Глава «Хааса» надеется, что дуэт Окона и Бермана не последует примеру Шумахера и Мазепина

Глава «Хааса» надеется, что дуэт Окона и Бермана не последует примеру Шумахера и Мазепина
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу надеется, что нынешние пилоты его команды Оливер Берман и Эстебан Окон не будут похожи на дуэт Никиты Мазепина и Мика Шумахера, которые выступали за американский гоночный коллектив в 2021 году.

«Не думаю, что дуэт Никиты и Мика являются хорошим примером для подражания. Если бы нам снова пришлось вернуться к этой комбинации, мы бы столкнулись с проблемами. Не ожидаю каких-либо конфликтов между Оконом и Берманом», — приводит слова Комацу портал The Sports Rush.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 американская команда стала седьмой в Кубке конструкторов, набрав суммарно 58 очков.

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