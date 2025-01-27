Макс Ферстаппен: в детстве не думал, что буду гонщиком Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что в детстве увлекался гонками, но не задумывался о том, чтобы стать гонщиком Формулы-1.

«Что из увиденного в детстве о Формуле-1 поспособствовало моему интересу стать гонщиком Ф-1? Я бы не сказал, что много смотрел Формулу-1. Мой отец тогда был пилотом Формулы-1, и я иногда появлялся там на некоторых гонках. Я просто видел много гонок, и у меня возникало желание попробовать заниматься картингом и тоже попробовать гоняться. Но не было такого, чтобы я думал, что хочу стать гонщиком Формулы-1», – сказал Ферстаппен на канале Team Redline в YouTube.

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