Аяо Комацу назвал условие для перехода Оливера Бермана в «Феррари»

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу поделился мнением о потенциале 19-летнего гонщика команды Оливера Бермана.

«Он очень спокоен, видит общую картину и может её реализовать. К тому же он быстро учится. С нетерпением жду возможности увидеть, насколько мы можем улучшить себя с ним. Если мы будем делать хорошую работу и если Олли сделает хорошую работу, то «Феррари» никак не сможет его игнорировать!» — приводит слова Комацу Formel1.de.

Ранее Аяо выразил надежду, что что дуэт Бермана и Эстебана Окона не последует примеру Мика Шумахера и Никиты Мазепина, которые ранее выступали за «Хаас».

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