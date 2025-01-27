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Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу самой любимой гонки в карьере

Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу самой любимой гонки в карьере
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен поделился мнением о своей самой любимой гонке в карьере.

«Самая любимая гонка в карьере? Непростой выбор. Конечно, все гонки я и не вспомню. Думаю, самая первая была очень эмоциональной. В то же время завоевание первого титула тоже имеет очень большую значимость. Но при этом победы в Венгрии или Австрии, где всё здорово складывалось в течение всего уикенда, тоже очень приятные. И, конечно, нельзя забывать Бразилию. Это было очень важно на той стадии чемпионата», – сказал нидерландский гонщик на канале Team Redline в YouTube.

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