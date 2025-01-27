Брандл предположил, справится ли Хэмилтон с давлением после перехода в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл поделился мнением о 40-летнем гонщике Льюисе Хэмилтоне, который начиная со следующего сезона будет выступать за «Феррари».

«С возрастом он стал попадать в ситуации, из которых раньше выходил. Теперь у него это не получается. Иногда он совершает ошибки в квалификации. При этом скорость всё ещё при нём. У него есть опыт. А энергия и энтузиазм будут подкреплены всем этим опытом. Когда он будет пилотировать болид «Феррари», то, в отличие от многих, сумеет справиться с давлением», – сказал Брандл на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Материалы по теме Брандл ответил на вопрос, кого он считает фаворитом в борьбе за титул в сезоне-2025

Главные новости дня: