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Никита Мазепин одержал уверенную победу на первом этапе Кубка АМА «Снежная битва»

Никита Мазепин одержал уверенную победу на первом этапе Кубка АМА «Снежная битва»
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26 января на автодроме Aliskino Motorsport Arena (Московская область) состоялся первый этап Кубка АМА «Снежная битва». Участие в соревнованиях приняли лучшие представители российского автоспорта: действующий чемпион России по ралли-рейдам Борис Гадасин, бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин, а также одна из самых титулованных российских авто- и мотогонщиц Анастасия Нифонтова. Дистанция включала в себя ралли-рейдовые спецучастки и автокросс. В результате победу с большим преимуществом одержал Мазепин, набравший 370 баллов. За ним с результатом в 315 баллов расположился Андрей Бокша, а топ-3 замкнул Гадасин — 282,8 балла.

«Мне всё понравилось. Хотелось бы отметить, что сегодня очень важный день, потому что, мне кажется, в автоспорте сегодня началась новая глава — глава, которую положила Aliskino Motorsport Arena. С точки зрения внесения нового формата, с точки зрения зрелищности — это действительно уникальная гонка. Помимо этого, для участников такие соревнования — отличное развитие спортивных навыков, потому что для того, чтобы выиграть, нужно было не только проявить себя сегодня как хороший ралли-рейдовый гонщик, но и как отличный спортсмен в ралли-кроссе. И это очень круто! Изменение трассы из-за погодных условий в течение дня добавляло сложности, потому что с каждым кругом она становилась медленнее и не прощала ошибок. Но такая у нас, пилотов, работа!» – приводит слова Мазепина пресс-служба Aliskino Motorsport Arena.

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