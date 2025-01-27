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Эдриан Ньюи высказался на тему расстановки сил в Формуле-1 после 2026 года

Эдриан Ньюи высказался на тему расстановки сил в Формуле-1 после 2026 года
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Известный конструктор Эдриан Ньюи высказал мнение, что в первое время после вступления в силу в 2026 году нового технического регламента в Формуле-1 может появиться команда, которая будет иметь весомое преимущество перед соперниками, как это ранее было в случае с «Мерседесом».

«Думаю, производители двигателей в некоторой степени извлекут уроки из недостаточной подготовки, которая была у соперников «Мерседеса» ранее. Но при этом есть шанс, что один из производителей выйдет на первое место, по крайней мере вначале», — сказал Ньюи на канале ams.F1 в YouTube.

Ранее Ньюи рассказал, почему решил покинуть «Ред Булл».

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