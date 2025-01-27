«Снова вместе, 19 лет спустя». «Феррари» показала фото Хэмилтона и Вассёра

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» поделилась с подписчиками свежими фотографиями. Пресс-служба «Скудерии» показала совместные снимки новичка гоночного коллектива семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра.
«Снова вместе, 19 лет спустя», — говорится в сообщении итальянской команды.
Фото: Scuderia Ferrari HP
Фото: Scuderia Ferrari HP
Хэмилтон уже выступал под руководством Вассёра. В 2006 году британец завоевал титул в серии GP2 в составе ART Grand Prix.
Льюис перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Итальянскую команду, напротив, покинул испанец Карлос Сайнс.
Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: