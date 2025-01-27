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«Мерседес» назвал дату презентации болида Формулы-1 2025 года

«Мерседес» назвал дату презентации болида Формулы-1 2025 года
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Команда Формулы-1 «Мерседес» анонсировала презентацию нового болида 2025 года, которая состоится 24 февраля.

Машина получит название W16 E Performance. Фотографии будут размещены в социальных сетях команды.

25 февраля пилоты команды, британец Джордж Расселл и итальянец Андреа Кими Антонелли, проведут обкатку болида в Бахрейне.

26 февраля «Мерседес» приступит к ежегодным предсезонным тестам.

Напомним, в минувшем сезоне «Мерседес» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Джордж Расселл стал шестым в личном зачёте, его напарник Льюис Хэмилтон — седьмым.

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