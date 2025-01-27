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Эдриан Ньюи: на протяжении многих лет Алонсо был настоящей занозой

Эдриан Ньюи: на протяжении многих лет Алонсо был настоящей занозой
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Известный конструктор Эдриан Ньюи поделился мнением о 43-летнем гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Фернандо на протяжении многих лет был настоящей занозой. Будет здорово поработать с ним. Испытываю к нему огромное уважение. Тот факт, что Фернандо выиграл всего два титула чемпиона мира, никак не отражает его способностей», — приводит слова Эдриана Autoracer.

Напомним, «Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Ньюи 10 сентября прошлого года. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей с марта нынешнего года.

Ранее Ньюи высказался на тему расстановки сил в Формуле-1 после 2026 года.

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