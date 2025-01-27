Гонщика жёстко оштрафовали за дрифт в знаменитом повороте «Лёвс» на Ралли Монте-Карло

Шведский гонщик Оливер Сольберг получил штраф в пять минут за дрифт в знаменитом повороте «Лёвс» во время выступления на Ралли Монте-Карло на пути в закрытый парк. Об этом информирует пресс-служба ФИА.

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Стюарды отметили, что гонщик своими действиями создал опасную ситуацию для зрителей, которые были неподалёку. Сам швед уже извинился, но при этом добавил, что, по его мнению, никакой угрозы для болельщиков не было. Оливер финишировал шестым в классе Rally2 и был 13-м в общём зачёте.

Отметим, что Сольберг и ранее получил штрафы за опасные действия на трассе.

Самый возрастной участник ралли: