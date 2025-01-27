«Тайский сладкий перец чили». Албон показал фото с Сайнсом

Гонщик «Уильямса» Александер Албон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежей фотографией. Албон показал снимок со своим новым товарищем по команде Карлосом Сайнсом.

«Тайский сладкий перец чили», — подписал фотографию Александер.

Фото: Из личного архива Александера Албона

В прошлом сезоне Формулы-1 Карлос выступал за итальянскую команду «Феррари». В общем зачёте пилотов по итогам сезона испанец занял пятое место, набрав 290 очков. Его тогдашний товарищ по команде Шарль Леклер был вторым (356). Чемпионом стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». С «Уильямсом» Сайнс заключил контракт на 2025 и 2026 год с возможностью продления.

Карлос Сайнс проехал по трассе в Маранелло с отцом: