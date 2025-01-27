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Журналист: идея перехода Ферстаппена в «Астон Мартин» реальна. Макс готов к новому вызову

Журналист: идея перехода Ферстаппена в «Астон Мартин» реальна. Макс готов к новому вызову
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Журналист издания Motor Sport Марк Хьюз считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вполне может перейти в британский гоночный коллектив «Астон Мартин».

«Идея перехода Макса в «Астон Мартин» вполне реальна. Если то, что мы знаем из слухов, правда, то эти переговоры уже ведутся. Так что, даже до того, как появились слухи, в этом был смысл. Ферстаппен выступает за «Ред Булл» порядка 10 лет. Макс выиграл несколько титулов и уже сказал, что только первый из них действительно имеет важное значение для него, а остальные были приятным бонусом.

Так что Ферстаппен явно готов к новому вызову. Как раз наступило время, когда Лоуренс Стролл собрал в своей команде талантливых людей. У Макса с ним уже прекрасные отношения. Это очевидный шаг для обеих сторон, я бы придал этим слухам большое значение», — приводит слова Хьюза портал F1oversteer.

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