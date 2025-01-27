Жак Вильнёв: величайших гонщиков во все времена не существует

Чемпион Формулы-1 сезона 1997 года Жак Вильнёв считает, что сравнивать достижения чемпионов прошлых лет и современных титулованных пилотов неправильно и определить величайшего гонщика во все времена невозможно.

«Величайших гонщиков во все времена не существует. За эти долгие годы болиды очень сильно эволюционировали, и сравнивать их с машинами прошлых лет нет смысла.

Возьмём, к примеру, Джеки Стюарта. Он был трёхкратным чемпионом во времена, когда каждый сезон гонщики Формулы-1 получали очень серьёзные травмы во время гонок либо же погибали. Болиды ломались в каждой второй гонке. И в таких тяжелейших условиях он выиграл три титула. Абсолютно таким же был и Фиттипальди, и другие чемпионы. Я бы сказал, что три титула тех времён стоят пяти или даже шести титулов сегодня», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.