«Феррари» представила новые комбинезоны Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на сезон-2025

Итальянский гоночный коллектив «Феррари» представил на своей странице в социальных сетях новые комбинезоны пилотов Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на предстоящий сезон Формулы-1.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Напомним, «Скудерия» по итогу минувшего сезона стала второй в Кубке конструкторов, набрав в сумме 652 очка.

Льюису 40 лет. Для Хэмилтона сезон-2025 станет первым в итальянской команде. До этого 11 лет британский гонщик выступал за немецкую команду «Мерседес», в составе которой шесть раз побеждал в Формуле-1.

Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года, заменив в команде Кими Райконнена. В течение своей карьеры в «Скудерии» восемь раз одерживал победы в Гран-при.