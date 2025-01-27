Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» представила новые комбинезоны Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на сезон-2025

«Феррари» представила новые комбинезоны Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на сезон-2025
Комментарии

Итальянский гоночный коллектив «Феррари» представил на своей странице в социальных сетях новые комбинезоны пилотов Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на предстоящий сезон Формулы-1.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Напомним, «Скудерия» по итогу минувшего сезона стала второй в Кубке конструкторов, набрав в сумме 652 очка.

Льюису 40 лет. Для Хэмилтона сезон-2025 станет первым в итальянской команде. До этого 11 лет британский гонщик выступал за немецкую команду «Мерседес», в составе которой шесть раз побеждал в Формуле-1.

Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года, заменив в команде Кими Райконнена. В течение своей карьеры в «Скудерии» восемь раз одерживал победы в Гран-при.

Материалы по теме
«Снова вместе, 19 лет спустя». «Феррари» показала фото Хэмилтона и Вассёра
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android