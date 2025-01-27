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Шарль Леклер продемонстрировал свой новый шлем

Шарль Леклер продемонстрировал свой новый шлем
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер продемонстрировал свой новый шлем, в котором будет выступать в новом сезоне 2025 года.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Напомним, что в грядущем новом сезоне, Леклер будет выступать в паре с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, который перешел в состав «Феррари» из «Мерседеса», где до этого выступал 11 лет и шесть раз за это время становился чемпионом Формулы-1.

Что касается Леклера, то он пришел в «Феррари» в 2019 году, сменив в составе Кими Райконнена. За шесть сезонов в итальянской команде он выиграл восемь Гран-при.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне 2024 года, «Феррари» заняли второе место в Кубке конструкторов, уступив первую строчку «Макларену».

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