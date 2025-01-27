Ньюи ответил, будет ли он работать над улучшением болида «Астон Мартин» в сезоне-2025

Известный британский конструктор Эдриан Ньюи ответил, будет ли он принимать участие в работе над улучшением болида команды «Астон Мартин» в сезоне-2025.

«Я буду сфокусирован на разработке болида для сезона-2026. Но Лоуренс Стролл определённо захочет, чтобы я всё-таки принял участие в работе над машиной в предстоящем сезоне, хоть и частично. Смогу ли я действительно что-то улучшить в этом году или нет — не знаю, нужно в первую очередь начать работу для дальнейшего понимания», — приводит слова Эдриана Ньюи портал Grandprix.

Ранее Ньюи высказался на тему расстановки сил в Формуле-1 после 2026 года.