Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ньюи ответил, будет ли он работать над улучшением болида «Астон Мартин» в сезоне-2025

Ньюи ответил, будет ли он работать над улучшением болида «Астон Мартин» в сезоне-2025
Комментарии

Известный британский конструктор Эдриан Ньюи ответил, будет ли он принимать участие в работе над улучшением болида команды «Астон Мартин» в сезоне-2025.

«Я буду сфокусирован на разработке болида для сезона-2026. Но Лоуренс Стролл определённо захочет, чтобы я всё-таки принял участие в работе над машиной в предстоящем сезоне, хоть и частично. Смогу ли я действительно что-то улучшить в этом году или нет — не знаю, нужно в первую очередь начать работу для дальнейшего понимания», — приводит слова Эдриана Ньюи портал Grandprix.

Ранее Ньюи высказался на тему расстановки сил в Формуле-1 после 2026 года.

Материалы по теме
Эдриан Ньюи высказался на тему расстановки сил в Формуле-1 после 2026 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android