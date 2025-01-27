Р. Шумахер: даже когда Михаэль был на вершине успеха, отец просил меня покинуть автоспорт

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер рассказал, что его отец Рольф уговаривал его бросить автоспорт и стать шеф-поваром.

«Родители не очень-то увлекаются автоспортом. Моему отцу это не нравится, ему больше по душе рыбалка. Даже когда Михаэль был на вершине успеха, он мне говорил: «Пожалуйста, займись чем-нибудь другим. Забудь об этом. Ему просто повезло. Один из моих сыновей добился потрясающих успехов, но двое сыновей — никогда. Так что займись чем-нибудь другим». Отец хотел, чтобы я стал шеф-поваром, имел нормальную работу, а не занимался автогонками, потому что на этом нельзя заработать», — приводит слова Шумахера портал GPblog.