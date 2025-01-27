Гюнтер Штайнер посоветовал Лиаму Лоусону смериться с ролью второго пилота «Ред Булл»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер посоветовал новичку команды «Ред Булл, новозеландскому гонщику Формулы-1, выступавшему в сезоне-2024 в составе «РБ», Лиама Лоусону смериться с ролью второго пилота следом за действующим чемпионом Максом Ферстаппеном.

«Если Лиам намерен попытаться победить Макса, то тут можно только пожелать ему удачи! До него этого никому не удавалось сделать, поэтому я бы советовал ему смериться с ролью второго пилота команды и учиться у Ферстаппена на протяжении всего сезона, стараться приблизиться к нему как можно ближе по времени, приобретая бесценный опыт.

Нужно смотреть на ситуацию трезво. Это реально шанс для него. Ему не нужно наступать на грабли всех своих предшественников, которые пытались победить Макса. Но я знаю, что Лоусон большой молодец и выкладывается на максимум, чтобы показать своё лучшее выступление», — приводит слова Штайнера GP Blog.