Макс Ферстаппен рассказал, чем больше всего гордится в минувшем сезоне Ф-1

Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, чем больше всего гордится в минувшем сезоне Формулы-1.

«Очень горжусь тем, что в том году мне пришлось пережить сложные моменты, потому что легко выйти из себя и потерять голову. Однако, я думаю, нам удалось сохранить спокойствие и выдержку [внутри коллектива]. Одной из самых приятных вещей было то, что мы остались вместе как команда», — приводит слова Ферстаппена портал F1oversteer.

Напомним, нидерландский гонщик стал чемпионом Формулы-1 по итогу сезона-2024. Для Ферстаппена этот титул оказался четвёртым подряд.