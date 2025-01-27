Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен устрашает всех на трассе. Он схож в этом с Шумахером и Сенной

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт считает, что агрессивный стиль пилотирования пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена схож с манерой пилотирования Михаэля Шумахера и Айртона Сенны.

«Не думаю, что Макс Ферстаппен будет пилотировать машину более агрессивно, чем он это делает сейчас. Количество агрессии [на трассе], которое мы видим в данный момент, вероятно, сопоставимо с тем, которое он будет проявлять. Ферстаппен устрашает всех. Это похоже на то, что делали Михаэль Шумахер, Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Мэнселл, Мика Хаккинен и Себастьян Феттель. Все эти выдающиеся гонщики обладали способностью блистать даже в трудные периоды», — приводит слова Херберта портал Racingnews365.