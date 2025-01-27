Менеджер «Дукати» настроен на лёгкую работу с Франческо Баньяей и Марком Маркесом

Менеджер команды «Дукати» Давиде Тардоцци считает, что с новым чемпионским составом команды в лице двукратного чемпиона MotoGP Франческо Баньяи и шестикратного чемпиона Марка Маркеса будет лёгкая коллективная работа.

«Я не буду менять свой подход, потому что в конечном счёте работать с чемпионами намного проще, чем с молодыми парнями. Я уже очень хорошо знаю Пекко, а сейчас начинаю узнавать Марка. Думаю, это будет очень легко. Моё мнение подкрепляется тем уважением, которое я вижу между ними.

Они много общаются. Они работают вместе, чтобы улучшить мотоцикл, и в конечном счёте трасса покажет, кто впереди, а кто позади. Но это станет стимулом для отстающего стать лучше к следующей гонке. У меня нет сомнений, что с ними будет легко работать», — приводит слова Тардоцци Crash.

Напомним, для Маркеса сезон 2025 года станет дебютным в «Дукати».