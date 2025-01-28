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«Миссия выполнена». Антонелли сообщил, что успешно сдал на права на легковые автомобили

«Миссия выполнена». Антонелли сообщил, что успешно сдал на права на легковые автомобили
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18-летний итальянский пилот немецкой команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли сообщил, что успешно сдал на права на легковые автомобили.

«Миссия выполнена», — подписал Антонелли фотографию, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Антонелли в социальных сетях

Напомним, Антонелли присоединился к юниорской команде «Мерседеса» в 2019 году. В Формуле-1 представитель Италии дебютировал в сезоне-2024 на Гран-при Италии, приняв участие в первой свободной тренировке. В предстоящем сезоне напарником Антонелли станет 26-летний британский пилот Джордж Расселл.

Ранее «Мерседес» назвал дату презентации болида Формулы-1 2025 года.

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