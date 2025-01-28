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Штайнер оценил потенциал «Феррари» после перехода Хэмилтона

Штайнер оценил потенциал «Феррари» после перехода Хэмилтона
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Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о перспективах «Феррари» в новом сезоне Формулы-1. Напомним, с нынешнего года за «Скудерию» будет выступать британец Льюис Хэмилтон.

«Что касается «Феррари», то никогда не знаешь, насколько хороша будет их машина. Это всегда самый большой вопрос. Но я думаю, в прошлом году, особенно ближе к концу сезона, они делали правильные шаги. Действовали очень организованно. Все в напряжении. Фредерик Вассёр хочет выиграть чемпионат, Льюис хочет стать восьмикратным чемпионом мира. Полагаю, команда будет хороша», — приводит слова Штайнера GPblog.

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