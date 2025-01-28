Штайнер оценил состав пилотов «Мерседеса» после ухода Хэмилтона

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил перспективы «Мерседеса» в следующем сезоне Формулы-1. Напомним, немецкую команду покинул Льюис Хэмилтон, который с этого года будет выступать за «Феррари». Гонщиками «Мерседеса» в новом сезоне будут Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

«В прошлом году у «Мерседеса» было несколько гонок, в которых они были очень хороши. При этом бывали и такие, где дела у них шли не очень. Я бы не сказал, что их состав пилотов самый слабый. Но неизвестно, чего от него ожидать. Что касается Кими Антонелли, то нужно отдать ему должное, но очевидно, ему 18 лет, и он никогда не выступал в Формуле-1», — приводит слова Штайнера GPblog.

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