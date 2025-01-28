Боттас по условиям контракта может получить место в трёх командах Ф-1 — Racingnews365

35-летний гонщик Валттери Боттас в новом сезоне Формулы-1 теоретически может выступить в трёх командах. Как информирует Racingnews365, благодаря особым условиям в контракте финский резервист «Мерседеса» в случае необходимости может выступить не только за немецкую команду, но и при определённых условиях за два других гоночных коллектива – «Макларен» и «Уильямс». Обе британские команды сотрудничают с «Мерседесом».

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 Боттас выступал за «Кик-Заубер». В общем зачёте пилотов финн занял 22-е место, не набрав ни одного очка. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Материалы по теме Валттери Боттас: у меня определённо есть ещё несколько лет впереди для участия в гонках

Главные новости дня: