Монтойя указал на предвзятость к Ферстаппену в Ф-1 за счёт примера с Леклером и Расселлом

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о наказании пилотов со стороны ФИА за использование ненормативной лексики во время пресс-конференций.

«Шарль Леклер делал то же самое. Я понимаю, что у Формулы-1 молодая аудитория, но сегодня все эти слова можно услышать в школе или детском саду. Если бы это происходило в прямом эфире, я бы понял. Но вы же хотите, чтобы люди могли самовыражаться. Многое зависит от СМИ. Они легко могут превратить это в большую проблему. Если бы это позволил себе Джордж Расселл, реакция была бы совсем иной, чем в случае с Максом. Когда ругался Шарль Леклер, можно было увидеть, что все пожали плечами и оставили всё как есть. Когда Макс сделал это, все отнеслись к нему так, словно он ужасный человек», —приводит слова Монтойи Racingnews365 со ссылкой на CasinoApps.

Напомним, за брань на пресс-конференции после Гран-при Мексики Шарль Леклер был оштрафован на € 10 тыс. Макс Ферстаппен за нецензурную лексику на пресс-конференции Гран-при Сингапура отбывал наказание в виде работ «в интересах общественности» в Руанде.

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