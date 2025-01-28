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Экс-спонсор Боттаса: после окончания поддержки Валттери оборвал контакты, не понимаю этого

Экс-спонсор Боттаса: после окончания поддержки Валттери оборвал контакты, не понимаю этого
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Финский миллиардер Антти Аарнио-Вихури посетовал на поведение гонщика Валттери Боттаса. Аарнио-Вихури оказывал Валттери финансовую поддержку в начале его карьеры. После того как Боттас стал профессиональным пилотом поддержка в силу естественных причин прекратилась. По словам предпринимателя, после этого Валттери перестал с ним здороваться и старался его не замечать.

«Мы перестали поддерживать Боттаса, когда его личный доход превышал миллион евро. Неразумно поддерживать парня, чей доход на этом уровне. Для меня это не проблема, но я просто не понимаю, как человек, чья карьера зависела от нас, мог прекратить все контакты. В конце концов, мы помогли ему попасть в «Мерседес». Он бы никогда не добрался туда без нас. Мы виделись много раз, но так и не здоровались друг с другом. Почему всё так вышло? Я не знаю», — приводит слова Аарнио-Вихури Ilta-Sanomat.

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