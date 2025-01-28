Представлены предсерийные прототипы российского электромобиля Atom

Компания Atom представила первые предсерийные прототипы своего электромобиля. Создатели отмечают, что внешний облик автомобиля полностью соответствует будущей серийной версии, однако представленные образцы были собраны вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу и предназначены для испытаний.

Предсерийный прототип электромобиля Atom Фото: Atom

Известно, что электромобили Atom будут обладать задним приводом и запасом хода в 500 км. Спереди у автомобиля подвеска McPherson, сзади — многорычажная независимая. Мощность силовой установки оценивается в 205 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч — около восьми секунд. Интерьер Atom будет выполнен в концепции технологичности и минимализма.

Предсерийный прототип электромобиля Atom Фото: Atom

Одной из главных отличительных черт Atom станет интеграция необычных IT-возможностей. По задумке авторов проекционный дисплей дополненной реальности будет выводить дополнительную информацию прямо на лобовое стекло, аккаунт в облачном сервисе Atom.ID позволит переносить личные настройки в любой электромобиль Atom, а войти в него можно будет с помощью системы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта, разработанной компанией Ntech Lab, сообщает госкорпорация «Ростех».

Интерьер предсерийного прототипа Atom Фото: Atom

Ранее сообщалось, что серийное производство автомобиля должно стартовать в 2025 году.