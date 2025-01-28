Алексей Попов ответил критикам, не верящим в успех Хэмилтона в «Феррари»

Популярный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о переходе семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Гонщиком итальянской команды британец является с этого года.

«Тут двояко. Кто-то критикует. Я читал, что Лука ди Монтедземоло не очень доволен, Бриаторе усомнился и даже Вольф… Но здесь… мы видели прошлый год – любовь и ненависть одновременно. Жаки Икс тоже сказал, что это коммерческая история.

Знаете, я хочу сказать, что так-то оно так. Многие скажут: «40 лет, карьера идёт на спад». Но это всё до первой победы. Ты настолько хорош, насколько хороша твоя последняя гонка. Да, в квалификациях в прошлом году он уступил Расселлу. Но зная весь год, что он уходит, а Расселл остаётся, команда неминуемо… не скажу, что «Мерседес» давал ему нехорошие детали, нет. Но мы понимаем. Плюс эти машины с граунд-эффектом Льюису не очень подходили. Может быть, машина «Феррари», которая будет построена с учётом его пожеланий, подойдёт ему больше. Может, его стиль окажется ближе к Шарлю Леклеру, и им будет легче работать вместе. Конечно, против Шарля в квалификациях будет тяжело. Это понятно. Но в гонках Шарль часто ошибался, а Льюис часто тащил, несмотря на свой возраст. А что возраст? Алонсо тащит – Алонсо старше.

Поэтому хочу сказать, не спешите. Да, много мемов насчёт костюма с галстуком, плаща и тому подобного. Но мемы мемами, а скорость на трассе – скорость на трассе. Так что давайте не будем спешить смеяться над этой историей. Думаю, у Льюиса может настать бабье лето, вторая молодость на волне энтузиазма от перехода в легендарную «Феррари», – сказал Попов в своей группе «Гаснут огни» на странице в социальных сетях.

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Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: