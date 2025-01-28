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«В джунглях». Джордж Расселл показал, как поддерживает физическую форму

«В джунглях». Джордж Расселл показал, как поддерживает физическую форму
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал, как поддерживает физическую форму в межсезонье.

«Джордж в джунглях», — подписал фотографии Расселл.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Также британец показал, как укрепляет мышцы шеи.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

В прошлом сезоне Джордж занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 245 очков. Его тогдашний товарищ по команде Льюис Хэмилтон был седьмым (223 балла). Титул завоевал представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

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