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«Ситуация выглядит тревожной». Култхард высказался о Хэмилтоне

«Ситуация выглядит тревожной». Култхард высказался о Хэмилтоне
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Бывший шотландский гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард поделился мнением о потенциале 40-летнего пилота Льюиса Хэмилтона. Начиная с 2025 года Хэмилтон является гонщиком итальянской команды «Феррари».

«Нам ещё только предстоит увидеть, сможет ли «Феррари» вернуть его в колею, но я бы сказал, что ситуация выглядит тревожной. Ничто не умаляет его таланта, но есть такая вещь, как мать-природа — часы тикают», — приводит слова Култхарда издание Crash.net.

Ранее мнением о переходе Хэмилтона в «Феррари» поделился популярный российский комментатор Алексей Попов.

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