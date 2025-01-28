Лагерь Боттаса отреагировал на обличительное заявление от бывшего спонсора в адрес гонщика

Представитель финского гонщика Валттери Боттаса прокомментировал недавние высказывания со стороны предпринимателя Антти Аарнио-Вихури. Аарнио-Вихури в начале карьеры Боттаса оказывал ему финансовую поддержку. После того как Валттери стал профессиональным гонщиком, поддержка прекратилась. По словам предпринимателя, после этого нынешний резервист «Мерседеса» перестал с ним здороваться и старался его не замечать.

«У истории всегда есть две точки зрения», — приводит слова представителя Боттаса издание F1i.

В прошлом сезоне Формулы-1 Боттас выступал за «Кик-Заубер». В общем зачёте пилотов финн занял 22-е место, не набрав ни одного очка.

Валттери Боттас поблагодарил «Кик-Заубер» за сотрудничество: