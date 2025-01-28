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Болид «Ред Булл» RB21 прошёл краш-тесты ФИА перед стартом сезона Формулы-1 — Racingnews365

Болид «Ред Булл» RB21 прошёл краш-тесты ФИА перед стартом сезона Формулы-1 — Racingnews365
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Болид команды Формулы-1 «Ред Булл» под названием RB21 прошёл краш-тесты Международной автомобильной федерации (ФИА) в преддверии старта сезона 2025 года, сообщило издание Racingnews365.

Как говорится в статье издания, шасси прошло полную проверку и было одобрено ФИА для нового сезона. Это позволит австрийской команде сконцентрироваться на других аспектах разработки болида перед тем, как через четыре недели выйти на тесты в Бахрейне.

Напомним, перед стартом прошлого сезона 2024 года, ходила информация о том, что шасси «Ред Булл» провалило краш-тесты из-за работы команды над уменьшением веса болида. В ходе теста носовая часть шасси должным образом не поглотила силу удара, что привело к повреждениям монокока.

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