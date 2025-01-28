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Владимиру Путину показали предсерийный экземпляр LADA Iskra

Владимиру Путину показали предсерийный экземпляр LADA Iskra
Президент РФ Владимир Путин осмотрел LADA Iskra
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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе визита в Самарскую область посетил расположенный в Тольятти завод «АвтоВАЗ» и осмотрел предсерийный экземпляр автомобиля LADA Iskra, сообщает агентство «РИА Новости».

LADA Iskra была впервые представлена на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года. Автомобиль получит 1,6-литровый двигатель, который в базовой комплектации в паре с пятиступенчатой коробкой передач будет выдавать 90 лошадиных сил, а в более мощных исполнениях — 106.

Визит Владимира Путина на АвтоВАЗ

Визит Владимира Путина на АвтоВАЗ

Фото: РИА Новости

Кроме того, АвтоВАЗ совместно с заводской командой LADA Sport ROSNEFT подготовил спортивную версию Iskra. Она предназначена для ледовых гонок и оснащена 1,8-литровым 173-сильным двигателем. Спортивный дебют модели состоялся в рамках 27-й «Гонки чемпионов».

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