Жак Вильнёв назвал команду, которая станет самым большим разочарованием 2025 года

53-летний автогонщик и единственный в истории канадец, ставший чемпионом Формулы-1, Жак Вильнёв заявил, что команда «Астон Мартин» станет самым большим разочарованием сезона-2025.

«Я бы сказал, что «Астон Мартин» станет самым большим разочарованием 2025 года не потому, что они будут плохо работать, а потому, что люди ожидают, что они начнут побеждать с Эдрианом Ньюи. Но у него еще не было времени повлиять на команду. Ожидания болельщиков будут неоправданными.

Так что для них 2025 год будет разочаровывающим, но не из-за плохих результатов, а потому, что они не будут такими, какими люди хотели бы и надеялись увидеть Ньюи. На это нужно время», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.