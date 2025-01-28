Hot Wheels выпустит новую коллекцию игрушечных моделей Ferrari

Компания Mattel, выпускающая известную серию игрушечных автомобильных моделей Hot Wheels, объявила о создании новой коллекции, которая будет посвящена Ferrari. Это будет первая за десять лет серия моделей Ferrari в рамках серии Hot Wheels.

Игрушечные модели Hot Wheels появились в 1968 году и с тех пор в рамках серии было выпущено 26 различных Ferrari. Первой в 1970-м стала Ferrari 312P, позднее в коллекции появились Ferrari F40, Ferrari 250 в различных вариантах, Ferrari Testarossa и даже болид Формулы-1 1999 года. Последней на данный момент моделью итальянской марки в рамках Hot Wheels в 2014 году стала LaFerrari.

Сообщается, что в рамках новой коллекции, помимо моделей в масштабе 1:64, будут также доступны радиоуправляемые модели. Первый выпуск ожидается весной 2025 года.

Ранее компания Mattel показала коллекцию моделей болидов Формулы-1 сезона-2024.