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Стало известно, когда Валттери Боттас впервые сядет за руль «Мерседеса» в 2025 году

Стало известно, когда Валттери Боттас впервые сядет за руль «Мерседеса» в 2025 году
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35-летний финский автогонщик, являющийся резервным пилотом команды Формулы-1 «Мерседес», Валттери Боттас впервые сядет за руль машины немецкого производителя в 2025 году на фестивале в Австралии.

За неделю до Гран-при Австралии Формулы-1 в Аделаиде Боттас сядет за руль автомобиля DTM Mercedes 190E в рамках промо-фестиваля. Валттери присоединится к другим участникам фестиваля, связанным с Формулой-1, включая Дэймона Хилла, Алана Джонса, Гюнтера Штайнера, Тьерри Бутсена и Дэвида Брэбэма.

Фото: Juergen Tapp/Getty Images

Ранее финский миллиардер Антти Аарнио-Вихури пожаловался на поведение финна, которому оказывал спонсорскую поддержку в начале его карьеры.

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