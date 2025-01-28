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«Феррари» показала фотографии с зимних тестов с Барселоне

«Феррари» показала фотографии с зимних тестов с Барселоне
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Команда Формулы-1 «Феррари» опубликовала в социальных сетях фотографии с зимних тестов на трассе в Барселоне, которые начались сегодня, 28 января.

Фото: ferrari.com

Начиная со вторника, «Феррари» проведёт три дня частных тестов на автодроме в Барселоне на модифицированном болиде SF-23, который Хэмилтон разделит вместе со своим напарником по команде Шарлем Леклером. Работа двух пилотов будет сосредоточена на анализе двух конкретных факторов: износа шин, который в последние пару лет был одной из проблем автомобиля, и стартов.

Фото: ferrari.com

Также гонщики работают под руководством Лоика Серры, который сменил Энрико Кардиле на посту руководителя инженерного отдела шасси и по контролю за инженерами на трассе.

Специалисты по электронике продолжают совершенствовать стратегию старта пилотов: гонщики должны управлять сцеплением вручную, но то, как подаётся мощность, чтобы избежать потери сцепления с трассой, может быть результатом идеальной подачи мощности от двигателя внутреннего сгорания и совместного действия гибридной системы, которая включается только при скорости выше 100 км/ч.

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