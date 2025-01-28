Хэмилтон: нужно быть уверенными, что наш спорт доступен всем поклонникам Формулы-1

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Феррари», Льюис Хэмилтон высказался по поводу высоких цен на билеты и доступности «Королевских гонок» для болельщиков.

«Я бы сказал, что гонки, проходящие в Европе, например, меньше ориентированы на знаменитостей, присутствующих на этапах. На стартовой решётке по-прежнему присутствует много звёзд и артистов, но фанаты приезжают туда ради борьбы и гонок.

Я думаю, нам всегда нужно быть уверенными, что наш спорт доступен всем и не так уж недосягаем для людей, которые также усердно зарабатывают свои деньги, но, возможно, не могут позволить себе регулярно на гоночный уикенд из-за высоких цен на билеты», — приводит слова Хэмилтона издание Sportskeeda.